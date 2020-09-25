Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

TRT ortak yapımı olan ve daha önce Venedik ile Toronto Film Festivallerinde gösterilen filmin 93. Oscar Ödüllerinde “En İyi Uluslararası Film” dalında Bosna Hersek’in adayı olduğu açıklandı. 1995’te yaşanan Srebrenitsa soykırımını mercek altına alan film, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de yarışacak. Filmin hikâyesi, Sırp askerleri tarafından binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir üste geçiyor. Saraybosna doğumlu Zbanic, filmlerinde genellikle Bosna Savaşı’nın o günlerin şahitleri üzerindeki izlerini, özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini güçlü bir sinematik dille anlatıyor.