Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ilaçlama ekibi, Göbeklitepe'de Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetli ekipler, Göbeklitepe'deki ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri salonu, mağaza, kafeterya, otopark, yürüyüş alanları ve servislerde özenli bir şekilde dezenfeksiyon gerçekleştirdi. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Göbeklitepe'de, Balıklıgöl’de ve tarihi alanlarda ekiplerin aralıklarla dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Pandemi başlar başlamaz Şanlıurfa’daki bütün araç sahiplerine seslendik dedik ki gelin araçlarınızı dezenfekte edelim dedik ve birkaç yerde dezenfekte istasyonu kurduk. Vatandaşa bu hizmeti ücretsiz olarak sunduk. Balıklıgöldeyiz, balıklarımıza yem verdik ama arkadaşlarımız periyodik olarak balıklarımızın, kuşlarımızın, kedilerimizin ve köpeklerimizin yemini veriyorlar bunlarda bizlere bir vazifedir çünkü bunları konuşma dilleri yok onlara biz bakacağız. Yaşlılarımız var, ihtiyaç sahiplerimiz var bunlara da biz yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Pandemi döneminin kendine ait bir takım çalışmaları var, gıda kolisi dağıtıyoruz ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet dağıtmaya başlattık çünkü interaktif çalışmalar başladı. İnsanlarımız için hijyen çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Balıklar, kediler ve kuşlar unutulmadı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonları insan sirkülasyonunun çok az olması nedeniyle aç kalan balık, kedi, köpek ve kuşlar için yem ve mama desteğini de sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin farklı noktalarında bu çalışmalarını sürdürüyor. Balıklıgöl yerleşkesinde kedi ve balıkları elleriyle besleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tüm Türkiye için kutsal olarak kabul edilen balıklara yem attı. Ardından kedilere de elleriyle mama verdi.