Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Müzayede’nin tertiplediği Türk edebiyat tarihinin en meşhur eserlerinin yer aldığı 64. Müzayede “Anılar ve İmzalar” da 21 Ocak’a kadar yayında olacak. Online müzayedede 520 lot hâlinde imzalı kitap, evrak, fotoğraf ve ayrıca ilk baskı koleksiyonlar satışa çıkıyor. Müzayedede Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eseri, yazarından imzalı ve ithaflı şekilde alıcısını bekliyor. Ayrıca Necip Fazıl Kısakürek, Nâzım Hikmet ve Edip Cansever gibi edebiyatın önde gelen isimlerinin eserleri imzalı şekilde yer alıyor. Ara Güler tarafından çekilmiş Yaşar Kemal fotoğrafı da, müzayededeki dikkat çeken eserlerden biri. İHA