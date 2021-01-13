Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanınmış hat sanatçısı Mahmut Şahin, yazdığı eserlerle Türkiye'deki dinî mekânları tezyin ediyor. Hattat Şahin ve talebeleri, bu defa Kilis’te bulunan dört camiye İsm-i Celâl (Allah lafzı) İsm-i Nebi, Cihar Yâr-i Güzin takımları hazırladı. Dünyada ilk defa, ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan yazı takımları, şehirdeki tarihî Ulucami’ye asıldı. On iki kişilik ekip tarafından yaklaşık bir ay süren çalışma neticesinde hazırlanan hat sanatı eserleri; Kilis’teki Çalık Cami, Cüneyne Cami ile Hacı Derviş Camii’ne de asıldı.

AKKASE TEKNİĞİYLE BİR İLK

Gazetecilerin teşvikiyle hat eserlerini kaleme alan hattat Mahmut Şahin, “Dünyada ilk defa akkase tekniği deneyerek tabloları hazırladık. Dört camimizin yazıları asıldı, çok güzel bir proje oldu. Daha evvel de Adıyaman’dan Üsküp’e kadar yüzlerce caminin yazılarını hiçbir ücret almadan hazırlayıp gönderdik” dedi. Tarihî camileri sanat eseleriyle kavuşturan ekipte ise Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden ve Cavit Yumuşak gibi sanatçılar yer aldı. İHA