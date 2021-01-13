Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersoy, mart ayı itibarıyla etkinliklerin başlayacağını belirterek "Bu sene turizmde V çıkışı bekliyoruz. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibarıyla aşılama başlayacak. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, nisan ayı itibarıyla biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021’de yakalama şansımız yok. 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara’yı ön plana çıkaracağız” dedi.

Atatürk Kültür Merkezinin yüzde 80’inin tamamlandığını, Bodrum Kalesi ile Sümela Manastırı'nın üçüncü etabının 2021 yılında tamamlanarak ziyaretçilerine açılacağını açıklayan Ersoy "Biz yeni Göbeklitepelere hazır olalım. Projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra siz detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır Piramitleri neyse Urfa bölgesi bizim için oldukça değerli. 2021’de en etkili arkeolojik kazılar orda gerçekleşmiş olacak zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum. Yine Malatya’daki Aslantepe miras kurulu toplantısına hazır hâle getirildi. Muhtemelen 19'uncu miras listemiz olarak hayata geçer diye düşünüyorum" diye konuştu.