Türkiye Gazetesi

8 Mart 2019’da resmî açılışı yapılan Göbeklitepe, geride kalan 3 senede yaklaşık 1,3 milyon ziyaretçi ağırladı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe’ye ziyaretçilerin artan rağbetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “2020 yılında pandeminin ortaya çıkması sebebiyle ziyaretçi sayılarında bir düşüş yaşandı, yaklaşık 200 bin kişi tarafından gezildi. Ancak pandemi safhasında sanal müze uygulaması etkisini gösterdi. Göbeklitepe, sanal müze uygulamasında yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. 2021 yılında da pandemiye rağmen Göbeklitepe’de 600 bin kişiyle ziyaretçi rekoru kırıldı. Bundan sonraki yıllarda da ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Tüm tarihi değiştirecek! Göbeklitepe'den daha eski Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Sarı’nın bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda arkeoloji tarihi için önemli ipuçlarına ulaşıldı. Mağaradan çıkan ve tarihi Göbeklitepe'den daha eski olduğu belirlenen Kalkolitik Çağa ait mermerden yapılan kilya tipi figurinin tüm tarihi değiştireceği belirtildi.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de sıra gecesi düzenlendi Tarihin sıfır noktası olarak da adlandırılan 12 bin yıllık geçmişi bulunan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de yerli ve yabancı turistler için sıra gecesi düzenlendi.