MURAT ÖZTEKİN

Louis Cartier'nin koleksiyonu ile 20. yüzyılın başlarından günümüze Maison Cartier tasarımcılarının İslam sanatından ilham alan çalışmalarını bir araya getiren “Cartier and Islamic Art: In Search of Modernity” adlı sergi, önemli koleksiyonlardan gelen İslam sanatı örneklerini de yan yana sunuyor. Müzenin Direktörü Dr. Agustín Arteaga “Bir asırdan fazla bir süredir Cartier ve tasarımcıları, İslam sanatı ve mimarisinde bulunan doğal güzelliği, sembolik değerleri fark edip, benzer unsurları kendi tasarımlarına ördüler. Doğu ve Batı sanat formlarının bu birleşimi, müzemizin programları aracılığıyla vurgulamaya kararlı olduğu kültürler arası bağlantıya tam olarak hitap ediyor” diyor.

Kayaların başındaki lezzet: Osmanlı'dan bugüne bal yolculuğu Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde asırlardır hem ayılardan korunmak hem de organik bal üretmek için kayalıklar üzerinde arıcılık yapılıyor.

Menbiç, Osmanlı'nın at çiftliğiydi 2016 yılı temmuz ayından bu yana terör örgütü PKK işgalinde olan Menbiç’in statüsü tartışmalı hâle geldi. Menbiç ve El Bab resmî arşiv kayıtlarında Çiftlikatı Hümayun olarak geçiyor.