Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’daki izleyicilerin yoğun isteği üzerine Aydan Şener’i konuk etmek için sanatçıyla iletişime geçen ekip, ülkelerinde hâlâ Çalıkuşu’nun izlendiğini ve Aydan Şener’in çok sevildiğini söyleyerek Şener’e özel hayatından sanat hayatına, Çalıkuşu dizisi döneminden yeni işlerine dair birçok soru sordu.

KENAN KALAV İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Ukraynalı izleyicilerin en merak ettiği Çalıkuşu’ndaki rol arkadaşı Kenan Kalav ile görüşüp görüşmediği sorusuna "Kenan ile hâlâ konuşuyoruz. Ama İspanya’da restoran işletiyor ve arada bir Türkiye’ye geliyor. Sevdiğim bir arkadaşım. Telefonda görüşüyoruz" diye cevap verdi.

Son çekilen Çalıkuşu projesi için teklif geldiğini ve reddettiğini ifade eden sunucuya, Aydan Şener şu karşılığı verdi: "Öyle bir teklif gelmedi. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ama gelseydi de kabul etmezdim çünkü biz bir tane çektik ve o öyle bir yerde ki orada kalmalı. Tekrar oynamayı hiç düşünmezdim bu yüzden. Ama oynayan oyuncular çok başarılıydı elbette..."

Sohbetin ardından Dolmabahçe’de yürüyen ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Şener ve Katherina, İstanbul’un eşsiz manzarasında simit de yedi. Ukrayna’nın geleneksel desenlerle süslü eşarbı hediye edilen Şener, programın sonunda Ukraynalı hayranlarına Ukraynaca selam da gönderdi.

YÜZÜME PİRİÇ SUYU SÜRÜYORUM

Hâlâ genç ve fit olmasına dair sorulara Aydan Şener "Beni böyle gördüğünüz için teşekkür ederim ama ben kendimle ve fiziğimle barışık bir insanım. Hayata pozitif bakıyorum. Canlıları seviyorum. Özel maskelerim yok. Yüzümle çok uğraşan biri değilim fakat doğal maskeler yaparım. Limon suyunu ya da pirinç kaynatıp suyunu yüzüme sürerim. Spor yapmayı çok sevmem. Yürüyüşler yaparım. Evde çok oturan biri de değilim, hareketliyim. 4 köpeğim ve 20’ye yakın kedim var. Gün boyu onların peşinden koşuyorum" diye cevapladı.