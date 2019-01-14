Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köstendil, bir dönem kalecilik yaptığı Vefaspor Kulübü’ne destek için gerçekleşen söyleşide bilinmeyen yönlerini açıkladı ve gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. İşte oyuncudan samimi açıklamalar...

¥ Vartolu karakterinin en sevdiğim yönü aileye bağlı olması.

¥ Geçtiğimiz yaz oyuncu Cansu Tosun ile dünyaevine girdim. Yoğun çalışıyorum, evlendim ama balayına gidemedim.

¥ ‘İki oyuncunun evliliği zor’ derler. Onu zorluk çekenlere sormak lazım. Bence bir zorluğu yok. Evlilik güzel şey...

¥ Gençler evlenin, başıboş gezmeyin.

¥ Ev işleriyle aram yok ancak makarna ve tost yapabilirim.

¥ Çocuk kısmet işi. Kısmetse olsun. Kız erkek fark etmez.

¥ Normal bir yaşantı sürüyorum. Vapura, metroya biniyorum, kimse bakmıyor. Herkes kendi derdinde, kendi dünyasına odaklı.

¥ Sinirlendiğimde atacağım eşyayı seçerek atıyorum. Koltuğa atıyorum zarar gelmesin diye.

¥ Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler.