Köstendil, bir dönem kalecilik yaptığı Vefaspor Kulübü’ne destek için gerçekleşen söyleşide bilinmeyen yönlerini açıkladı ve gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. İşte oyuncudan samimi açıklamalar...
¥ Vartolu karakterinin en sevdiğim yönü aileye bağlı olması.
¥ Geçtiğimiz yaz oyuncu Cansu Tosun ile dünyaevine girdim. Yoğun çalışıyorum, evlendim ama balayına gidemedim.
¥ ‘İki oyuncunun evliliği zor’ derler. Onu zorluk çekenlere sormak lazım. Bence bir zorluğu yok. Evlilik güzel şey...
¥ Gençler evlenin, başıboş gezmeyin.
¥ Ev işleriyle aram yok ancak makarna ve tost yapabilirim.
¥ Çocuk kısmet işi. Kısmetse olsun. Kız erkek fark etmez.
¥ Normal bir yaşantı sürüyorum. Vapura, metroya biniyorum, kimse bakmıyor. Herkes kendi derdinde, kendi dünyasına odaklı.
¥ Sinirlendiğimde atacağım eşyayı seçerek atıyorum. Koltuğa atıyorum zarar gelmesin diye.
¥ Oyuncu değil, kaleci olmayı hayal ediyordum. İkisi de seyirciye oynanan işler.