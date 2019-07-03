Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzel şarkıcı Nilay Dorsa sahneden sahneye koştururken her yerde kendi şarkısının gecede en az 4 kere istek üzerine söyletilmesinin kendisini keyiflendirdiğini de vurguladı. Kendisine başarı getiren “Caka” isimli esere ve işine aşık olduğunu ifade eden Nilay Dorsa “Ben anladım ki işimle mutluyum bana başarıyı ve hayattan en büyük beklentilerimi işim veriyor, işime aşığım, beni alkışlayanları seviyorum, benim için bu büyük mutluluk, en güzel aşkı işimle yaşıyorum” dedi. “Caka” isimli şarkısını da magazin dünyasının evde oturup hiçbir şey yapmadan başkalarının dedikodusuyla beslenen ünlülerine armağan ettiğini dile getirdi. Elde ettiği başarı sonrası bu yaz en çok sahne alan sanatçıların başında gelen Nilay Dorsa, arkasından konuşanlara gönderme yapmaktan da geri kalmadı.