Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün bir markanın ürün tanıtımına katılan Ezo Sunal, “Şu anda Kemal Sunal belgeseli üzerinde çalışıyoruz, inşallah hayata geçireceğiz. Kimin oynayacağını şu an bilmiyorum, zamanı gelince düşüneceğiz” dedi. Çocuk gelişim uzmanı ve eğitimci olan Ezo Sunal, dizi teklifleri aldığını ancak oyunculuk yapmayı düşünmediğini de söyledi: “TV teklifleri geliyor. Ancak bu işler zaman ve konsantrasyon istiyor, o yüzden ben böyle iyiyim.”