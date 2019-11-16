Önceki gün bir markanın ürün tanıtımına katılan Ezo Sunal, “Şu anda Kemal Sunal belgeseli üzerinde çalışıyoruz, inşallah hayata geçireceğiz. Kimin oynayacağını şu an bilmiyorum, zamanı gelince düşüneceğiz” dedi. Çocuk gelişim uzmanı ve eğitimci olan Ezo Sunal, dizi teklifleri aldığını ancak oyunculuk yapmayı düşünmediğini de söyledi: “TV teklifleri geliyor. Ancak bu işler zaman ve konsantrasyon istiyor, o yüzden ben böyle iyiyim.”
Ezo Sunal babasının belgeselini çekecek
16.11.2019 - 20:25 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ezo Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal’ın belgeselini çekeceğini açıkladı.
Etiketler : ezo sunal,kemal sunal,belgesel,
663048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/663048.aspx
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