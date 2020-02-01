Yeşilçam'da Ömercik filmleriyle hafızalara kazınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Acı haberi Ömer Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Ömer Dönmez bir süredir Mide kanseri ile mücadele ediyordu. Birçok usta isimle birlikte sahne alan Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.
'Ömercik' lakaplı Ömer Dönmez hayatını kaybetti! (Ömercik kimdir?)
01.02.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Ömercik' filmleriyle tanınan Ömer Dönmez'in hayatını kaybettiğini öğrenildi.
Kaynak: Takvim
Etiketler : Ömer Dönmez,Ömercik,
678806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/678806.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER