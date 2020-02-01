Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'da Ömercik filmleriyle hafızalara kazınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Acı haberi Ömer Dönmez'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı. Ömer Dönmez bir süredir Mide kanseri ile mücadele ediyordu. Birçok usta isimle birlikte sahne alan Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.