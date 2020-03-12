Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kalk Gidelim Hatıra Ormanı" fidan dikim törenine Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, dizinin yapımcısı Eyüp Üstün, oyuncular Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Arzu Oş, Aslı Omag , Alper Saylık, teknik ekip ve Muğla halkı katıldı.

“Kalk Gidelim Ormanı”na, 2000 fidan dikildi. Tüm ekip, kendileri için ayrılan alanlara fidanlarını diktikten sonra isimlerini fidanlara bağladı.

Eyüp Üstün, “Üç sezondur bize kucak açan misafirperverliğini eksik etmeyen Muğla’mıza bir armağanımız olsun istedik. Birinci bölümümüzden itibaren dizimize emeği geçen herkes adına birer fidan diktik. Muğla halkına söz verdik, her yeni sezon için bir orman kuracağız” dedi.