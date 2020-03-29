Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de durumların kötü olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Gazetelerde çıkan haber yüzünden beni merak eden sevgili aileme, dostlarıma, sevdiklerime, zaman zaman bana ulaşamayanları merakta bırakmamak için yazıyorum. 10 gündür hastayım. Çevremizde bir çok kişinin testi pozitif çıktı. Bütün belirtileri, yüksek ateş hariç ben de geçiriyorum. Sürekli biraz ateşim var. Herkeste farklı semptomlar olduğunu duyuyorum. 4-5 gün ağır geçirdikten sonra, iyileşme dönemine geçtim. Biraz hâlsizim. Kimseyi endişelendirmemek için yakınlarım haricinde bildirmedim. İyileşiyorum.