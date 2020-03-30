Toygar “Koronavirüs sebebiyle evden çok çıkamıyoruz” dedi. Kordoğan ise “Koronavirüse inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdikÇocuğumuzu, ailemizi, halkımızı, bütün insanları düşünüyorsak bu dönemi atlatana kadar eve kapanalım” ifadelerini kullandı.Selim Bayraktar İSTANBUL İHA
Evden albüm çıkaracaklar
30.03.2020 - 03:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve oyunculuğun yanı sıra bir radyoda program yapan Caner Toygar, yaklaşık bir ay önce stüdyoda başlattığı albüm çalışmalarını söz yazarı ve besteci Ayhan Kordoğan ile birlikte koronavirüs salgını sebebiyle evinde sürdürüyor.
Toygar “Koronavirüs sebebiyle evden çok çıkamıyoruz” dedi. Kordoğan ise “Koronavirüse inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdikÇocuğumuzu, ailemizi, halkımızı, bütün insanları düşünüyorsak bu dönemi atlatana kadar eve kapanalım” ifadelerini kullandı.Selim Bayraktar İSTANBUL İHA
Etiketler : albüm,haberler,
692231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/692231.aspx
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