Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toygar “Koronavirüs sebebiyle evden çok çıkamıyoruz” dedi. Kordoğan ise “Koronavirüse inat eve kapanıp şarkımızı bitirmeye karar verdikÇocuğumuzu, ailemizi, halkımızı, bütün insanları düşünüyorsak bu dönemi atlatana kadar eve kapanalım” ifadelerini kullandı.Selim Bayraktar İSTANBUL İHA

