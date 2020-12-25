İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada S.S, sanatçının türküleriyle büyüdüğünü söyleyerek "Özür diliyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Sanığı günlüğü 20 liradan 75 gün olmak üzere 1.500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, 20 eşit taksitte ödenmesine karar vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık ayrıca 3.400 liralık vekalet ücretini de Gencebay'a ödeyecek.
Sanal âlemden hakarete para cezası
25.12.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orhan Gencebay'a sosyal medyadan "yalaka" dediği için hakkında dava açılan sanığa 1.500 lira adli para cezası verildi.
Etiketler : orhan gencebay,
755323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/755323.aspx
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