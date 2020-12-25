Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada S.S, sanatçının türküleriyle büyüdüğünü söyleyerek "Özür diliyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi. Sanığı günlüğü 20 liradan 75 gün olmak üzere 1.500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, 20 eşit taksitte ödenmesine karar vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık ayrıca 3.400 liralık vekalet ücretini de Gencebay'a ödeyecek.