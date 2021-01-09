Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exxen'deki Şeref Bey dizisinde rol alan 41 yaşındaki Songül Öden’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Pandemi sebebiyle oynadığı tiyatro oyunu ertelendiğinde "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Songül Öden koronavirüse yakalandı
09.01.2021 - 13:10 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Sangül Öden koronavirüse yakalandı.
Etiketler : songül öden,koronavirüs,exxen,
758675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/758675.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER