Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exxen'deki Şeref Bey dizisinde rol alan 41 yaşındaki Songül Öden’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Pandemi sebebiyle oynadığı tiyatro oyunu ertelendiğinde "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.