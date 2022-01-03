Türkiye Gazetesi

14 yıl boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında yer alan Arif Verimli, programdan anlaşmazlık sonucunda kendi rızasıyla ayrılmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak duran Arif Verimli hakkında bir iddia ortaya atıldı.

ESRA EROL'DA MI YER ALACAK?

Müge Anlı'nın yanından ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Verimli, Anlı'ya kırgın olduğunu dile getirmişti.

BU SÖZLERLE AYRILMIŞTI

Psikiyatrist Arif Verimli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle programdan ayrıldığını duyurmuştu.

Verimli, paylaşımında "Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum" demişti.

"YENİ İŞİM HAYIRLI OLSUN"

Esra Erol ile ilgili bir paylaşım yapıp, “Yeni işim hayırlı olsun o zaman” notunu ekleyen Arif Hoca kafaları karıştırdı.

PROF. DR. ARİF VERİMLİ KİMDİR?

1 Haziran 1954 yılında Antalya'da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü.

İlkokulu Antalya'da Namık Kemal İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi de Antalya'da bitirdi.

Ergenlik yıllarından itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir fizik öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları ile Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesine girdiğinden bu yana sıradan bir hekim olmamaya özen gösterdi. O yıllarda Bursa Tıp Fakültesi ( bugünkü adıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ) İstanbul'da eğitim vermekteydi. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa'ya taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa'da eğitimin iyi olmayacağı fikriyle İstanbul'a döndüler. Arif Verimli ve beş arkadaşı ise geri dönmedi.

Verdiği bu karar Tıp yaşantısında, mesleksel anlamda etkilendiği insanlarla sıkı ilişkiler içerisinde yaşadığı yıllar oldu.

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