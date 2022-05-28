Türkiye Gazetesi

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri nin iptal edilmesinin ardından, Seda Sayan'ın sahneye çıkacağının duyulması tepkileri beraberinde getirdi. Gelen tepkilerin ardından sosyal medyada gündem olan Seda Sayan sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Melek Mosso adını, katıldığı O Ses Türkiye yarışması ile duyurmuştu.

"MELEK İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR EYLEMDE BULUNMAZ"

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, "Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

Anne oğul küslüğü bitti mi? Oğulcan Engin’den günler sonra Seda Sayan paylaşımı Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girmişti. Çiftin nikahlarına yakın dostları katılırken Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in törende olmaması dikkat çekmişti. Tüm bu olanlardan sonra Engin, sosyal medya hesabından Anneler Günü paylaşımı yaptı ancak paylaşımda herhangi bir notun olmaması dikkat çekti.

Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan evlenirken Edirne’ye ciğer yemeye gitti Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten planları iptal olunca geçtiğimiz gün lüks bir otelde nikah yaptı. Çiftin nikahına yakın arkadaşları katılırken, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in merasime katılmaması dikkat çekti. Seda Sayan'ı yalnız bırakan Engin’in o gece nerede olduğu ortaya çıktı.

Adı cimriye çıkan Alişan, Seda Sayan’a aldığı düğün hediyesini açıkladı Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Pazar günü bir otelde gerçekleşen nikah merasimi ile dünya evine girdi. Çiftin düğününe yakın arkadaşları katılırken Alişan’ın olmaması dikkat çekti. Düğüne katılmayan ünlü türkücü, 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’a muhabbet kuşu aldığını açıkladı.

Düğünde Seda Sayan’ı sollayan Safiye Soyman’dan kıyafet açıklaması Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Pazar günü bir otelde gerçekleşen nikah merasimi ile dünya evine girdi. Çiftin mutlu gününde onları yalnız bırakmayan Safiye Soyman’ın kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Saçı ve makyajıyla da eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı düğün sonrası bir açıklama yaptı. Soyman, “O resim hatası, ışıktan dolayı” diyerek ters ışık kurbanı olduğunu vurguladı.

Kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını dün Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Çiftin nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Seda Sayan’ın bugünkü programında nikaha katılmayan Çağlar Ökten’in anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar diledi.