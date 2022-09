Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadaki paylaşımları ve müzik piyasasına girdiği 'şşşşşşttttt' şarkısıyla sık sık gündem olan oyuncu Merve Boluğur, aradığı mutluluğu Dj Mert Aydın'da buldu. Boluğur, erkek arkadaşı Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dj Mert Aydın paylaşımına, "She said yes" notunu düştü.

BOLUĞUR, EVLİLİK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl gibi reyting rekortmeni dizilerle popülerleşen ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan güzel bir haber geldi. Bir süredir Dj Mert Aydın ile mutlu bir beraberlik yaşayan Boluğur, evlilik teklifi aldığını duyurdu. Söz konusu anlara dair fotoğraf paylaşan Boluğur'un fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Dj Mert Aydın da kendi hesabından paylaştığı karelerde "she said yes" notunu yazdı.

DJ MERT AYDIN KİMDİR?

Dj Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlayan Mert Aydın, 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimleri aldı. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olmamıştır. Aydın; "Başka biri, Ben sustum, Yağdır" gibi sevilen şarkıların düzenlemesiyle de tanınmaktadır.

