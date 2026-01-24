Acun Ilıcalı, Survivor acil durum konseyinde yeni yarışmacı haberi verdi Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonuna katılacak yeni isimler merak konusu olurken, izleyiciler sürpriz transferlerin kimler olacağını araştırıyor. Sosyal medya konuya ilişkin birçok iddia ortaya atıldı.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yeni bölümü 24 Ocak 2026 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Survivor yeni bölüm fragmanı ile birlikte gözler bir kez daha yarışmacılara çevrildi. Ocak ayında ekra macerasına başlayn Survivor'da şu ana kadar Keremcem, Selen Görgüzel ve Dilan Çıtak gibi ünlü yarışmacılar elenmişti.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2026 4. Hafta 1. Bölüm tanıtımında acil durum konseyine ait görüntüler damga vurdu. Survivor 2026'da bir ilk yaşanacağını söyleyen Ilıcalı, yeni 2 ismin katılacağını duyurdu. Sosyal medyada birçok ismin adı geçti ancak o isimlerin kimler olduğu bu akşam ekrana gelecek bölümde netleşecek.

"SURVİVOR'DA 20 YIL SONRA BİR İLK" AÇIKLAMASI

Ilıcalı, acil durum konseyinde yaptığı açıklamada; ''Survivor 2026'da acil durum konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Normalin dışında bir durum var. İki yeni eski yarışmacı Survivor'a dahil oluyor. İki yeni yarışmacımız daha gelsin. Survivor'da bir ilk yaşayacaksınız. 20 yıl olmuş, ilk kez hep beraber bir yaşayacağız'' ifadelerini kullandı.

