TV8’in sevilen yarışması Survivor 2026’da, Acun Ilıcalı’nın “TV’de yayınlanamayacak” açıklamasıyla gündem olan ceza, Exxen platformunda izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen bölümde, yarışmacılar tarantula dolu fanusların içine girerek zorlu anlar yaşadı.

Survivor 2026, Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Son sezonda yarışmanın All Star formatıyla yayınlanan yarışmanın yeniden Ünlüler - Gönüllüler konseptine dönmesi, izleyiciden büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı "TV'de gösteremeyeceğiz" demişti! Survivor'ın korku dolu cezası yayında

ACUN ILICALI AÇIKLAMALARIYLA MERAK UYANDIRMIŞTI

Survivor’ın geçtiğimiz bölümde ise televizyonda gösterilemeyen bir ceza yaşandı. Acun Ilıcalı, cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV’de yayınlanamayacağını duyurmuştu.

TARANTULA FANUSU YARIŞMACILARA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Yarışmanın yeni konseptinde ödül oyununu kaybeden takım, zorlu cezalarla karşı karşıya kaldı. Bu cezaların en dikkat çekeni ise tarantulalarla dolu bir fanusa başlarını sokmak zorunda kalmalarıydı. Gönüllüler takımı, ceza anında büyük zorluk yaşadı.

CEZA GÖRÜNTÜLERİ EXXEN'DE YAYINLANDI

Televizyonda yayımlanmayan ceza bölümünü izlemek isteyenler için Exxen platformu alternatif oldu. 25 dakikalık bölüm, platforma yüklendiği anda ilgi gördü. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan kısa kesitler, yarışmacıların yaşadığı zor anları gündeme taşıdı.

