Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler formatında heyecan sürüyor. Hafta başından bu yana devam eden dokunulmazlık mücadelelerinin ardından, 14 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümde eleme potasına giren isimler, son adaylarla birlikte belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’da, adada kalma mücadelesi veren yarışmacılar için kritik bir gece geride kaldı. İzleyicilerin merakla beklediği haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, parkurda yaşanan kıyasıya rekabetin ardından sonuçlandı. Mağlubiyet alan takımda yapılan ada konseyi oylaması, bu haftanın eleme listesine eklenen yeni isimleri belirleyerek potadaki dengeleri tamamen değiştirdi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 sezonunun en kritik dokunulmazlık oyunlarından birinin ardından Ünlüler (Kırmızı) takımı, ada konseyinde oylamaya gitti. Konseyde çıkan oyların çoğunluğu ile Dilan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak seçildi. Meryem ise dördüncü eleme adayı oldu.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor 2026 eleme potasında bu hafta kadın yarışmacı elemesi yaşanacak. Bu kapsamda takımlarında yapılan oylama sonucunda potaya giren isimler Lina, Seren Ay, Dilan ve Meryem oldu. Yapılan oylama sonucu düellodan kurtulan isimler Lina ve Meryem oldu. Eleme potasında Dilan ve Seren Ay yarışacak.

14 OCAK DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu hem ödül hem de dokunulmazlık avantajını taşıyordu. Gönüllüler (Mavi) ve Ünlüler (Kırmızı) takımları, zorlu engellerle dolu parkurda fiziksel sınırlarını zorladı. Atış etaplarındaki isabetli hamleler, oyunun kazananı belirledi. Nefes kesen mücadelenin sonunda Gönüllüler takımı, rakibine karşı üstünlük sağlayarak dokunulmazlık sembolünü kazanmayı başardı.

