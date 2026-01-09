Aleyna Tilki’nin test sonucu pozitif çıktı! Avukatı ‘saçına sinmiş’ diyerek savundu
Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki’den saç ve kan örnekleri alındı, test sonuçları “pozitif” olarak belirtildi. Konuyla ilgili açıklama, ünlü şarkıcının avukatı tarafından yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Tilki, ifadesinin alınmasının ve ATK’da saç ile kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ATK’da yapılan uyuşturucu testinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin testi pozitif çıktı ve ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.
"SAÇA SİNME ŞEKLİNDE PASİF MARUZİYETE UĞRADIĞI KANAATİNDEYİZ"
Konuya ilişkin açıklamayı Aleyna Tilki’nin avukatı Adem Uğur Kızıldere yazılı olarak yaptı. Kızıldere, müvekkilinin kan testinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını ve saçında tespit edilen maddenin kimyasal değil, duman kaynaklı olduğunu belirtti. Tilki’nin pasif olarak maruz kaldığını düşündüklerini ifade ederek şunları söyledi: