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    • Fox TV'de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy'u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fox TV&#039;de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy&#039;u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi
    Çağatay Ulusoy, FOX TV, Yapımcı, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsmini ve logosunu değiştiren Fox TV'nin tanıtım çekimlerinde kriz patlak verdi. Kanalın iddialı dizisi Gaddar'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy tanıtıma kendi isteğiyle katılmadı. Ünlü oyuncuyu ikna etmek için devreye yapımcı girse de başarılı olamadı.

    Yeni ismi ve logosuyla yayın hayatına devam eden Fox TV'de çok konuşulacak kriz yaşandı. Çağatay Ulusoy kanalın tanıtım çekimlerine katılmadı. Soğuk rüzgarlar estiren olayı çözüme kavuşturmak için yapımcılar ünlü oyuncuyu ikna etmek için devreye girdi.

    "ANLAŞMAMDA YOK"

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tüm dizilerin oyuncularının olduğu tanıtımda yer almayan Çağatay Ulusoy, "Anlaşmamda yok" şeklinde cevap vererek kanalın çekiminde yer almayı reddetti.

    Fox TV'de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy'u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi

    Fox TV'de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy'u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çağatay UlusoyFOX TVYapımcı
    Haberler > Magazin > Fox TV'de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy'u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi
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