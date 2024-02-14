Fox TV'de kriz patlak verdi! Çağatay Ulusoy'u ikna etmek için devreye yapımcılar girdi

Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 11:07 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 11:13 - Güncelleme:

Çağatay Ulusoy, FOX TV, Yapımcı, Haber

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İsmini ve logosunu değiştiren Fox TV'nin tanıtım çekimlerinde kriz patlak verdi. Kanalın iddialı dizisi Gaddar'ın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy tanıtıma kendi isteğiyle katılmadı. Ünlü oyuncuyu ikna etmek için devreye yapımcı girse de başarılı olamadı.