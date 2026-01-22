Bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde vefat etti. Dormen'in Pazar günü yapılacak anma töreninin ardından defnedileceği öğrenildi. Usta ismin cenaze törenine dair detaylar belli oldu.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen, 6 Ocak’ta hastaneye kaldırılmış, oğlu Ömer Dormen 12 Ocak’ta babasının entübe edildiğini açıklamıştı.

Haldun Dormen’e son veda! Cenaze programı açıklandı

Sanatçının vefatını dün Ömer Dormen, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Haldun Dormen’e son veda! Cenaze programı açıklandı

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Haldun Dormen için yapılacak cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu. Devlet Sanatçısı Haldun Dormen için düzenlenecek anma töreni, sanatçının vasiyeti doğrultusunda 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası