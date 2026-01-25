Usta tiyatrocu Haldun Dormen’in cenaze töreninde korku dolu anlar yaşandı. Törende bulunan oyuncu İzzet Günay, cenaze namazı sırasında fenalaşarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan 91 yaşındaki Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde korkutan anlar da yaşandı.

Dormen için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Harbiye'deki veda töreninin ardından Haldun Dormen'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Dormen için öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

İZZET GÜNAY FENALIK GEÇİRDİ

Cenaze namazında bulunan oyuncu İzzet Günay, fenalık geçirdi. Günay'a o sırada yanında bulunan ünlü isimler yardımcı oldu. Gülben Ergen ve Erol Ervin, usta oyuncuyu ambulansa kaldırmaya çalışırken Günay'ın eşi İpek Günay'ı da çevredekiler sakinleştirdi.

İzzet Günay'ın bayıldığı anlar

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansta ilk yardım müdahalesi yapılan 91 yaşındaki oyuncu İzzet Günay'ın sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Öte yandan Haldun Dormen'in cenazesine İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar, Erol Evgin, Demet Akbağ gibi sanat camiasından çok sayıda isim, yakınları ile sevenleri katıldı.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay, Türk sinema ve tiyatrosunun Yeşilçam dönemine damga vuran usta oyuncularından biridir. 1934 yılında İstanbul’da doğan Günay, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Sanat hayatına tiyatro sahnesinde adım atan Günay, 1950’li yıllardan itibaren sinemaya yönelerek kısa sürede dönemin aranan jönlerinden biri haline geldi.

İzzet Günay

Kariyeri boyunca çok sayıda sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan İzzet Günay, özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda romantik ve dramatik rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sahne disiplini, duru oyunculuğu ve beyefendi kimliğiyle tanınan Günay, Türk sanat dünyasında saygın bir yere sahip oldu ve uzun yıllar sanat camiasının önemli isimleri arasında yer aldı.

İzzet Günay

