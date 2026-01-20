97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen, kısa süre önce yaşadığı bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 5 Ocak’ta yoğun bakıma alınan ve tedavisi entübe şekilde devam eden Dormen’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce yakalandığı enfeksiyon nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Dormen, tedavisi devam ederken, 5 Ocak’ta yoğun bakıma alınmıştı. Ardından oğlu Ömer Dormen babasının entübe edildiğini açıklamıştı.

“ÇOK PARLAK DEĞİL, MAKİNALARLA STABİL”

Haldun Dormen’in gelini Ayşe Arman, usta ismin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Dormen’in entübe halinin devam ettiğini belirten Arman, organlarının makinelerle desteklendiğini ve durumunun kritik olduğunu şu sözlerle belirtti:

“3 haftadır hastane... Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk... Acılarına da ortak olduk. Bir kısmı kaybetti yakınlarını. Onlarla ağladık... Biz hala beklemedeyiz. Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum. Artık ne olacak. Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bi şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. Böyle...”

SANAT HAYATININ 72. YILINDA

Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan Haldun Dormen'in sağlık durumu doktorları tarafından yakından takip ediliyor.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

