Kardeşlerim dizisinin yıldız ismi hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

22 Aralık 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:01

Kardeşlerim’ dizisinin sevilen oyuncusu Dilara Sümbül, karnındaki şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Güzel oyuncunun, yumurtalık kistinin patladığı ve acil tedavi altına alındığı öğrenildi.

GÜZEL OYUNCU HASTANELİK OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 25 yaşındaki Sümbül’ün tedavisi devam ediyor ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Sümbül, bugün hastaneden taburcu edilecek ve tedavisine evinde devam edecek.

DİLARA SÜMBÜL KİMDİR?

13 Ağustos 1999'da Urfa'da dünyaya gelen Dilara Sümbül, bugüne kadar Elimi Bırakma, Baş Belası, Evlilik Hakkında Her Şey ve Duy Beni projelerinde yer aldı. Profesyonel olarak 9 yıl Latin danslarıyla ilgilenen oyuncu, Bedir Bedir ve Selen Domaç'tan temel oyunculuk eğitimi, Hilal Saral'dan da kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

DİLARA SÜMBÜL'ÜN HASTALIĞI NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karnındaki şiddetli ağrıyla acilen Ulus'taki bir özel hastaneye kaldırılan oyuncunun yumurtalık kistinin patladığı tespit edilince hemen tedavi altına alındı. 25 yaşındaki oyuncu, bugün tedavisinin bitmesiyle taburcu edilecek. Sağlığına kavuşan Dilara Sümbül, en kısa sürede Kardeşlerim setine dönecek.