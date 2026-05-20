ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dönem dizisi “Kuruluş Osman”ın final yapmasının ardından başrol oyuncusu Özge Törer’in yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncunun, dijital platform için hazırlanan iddialı projeler arasında yer alan Netflix dizisi “Eve Giden Yol” ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

“Kuruluş Osman” dizisinde uzun süre Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Özge Törer, dizinin final kararı sonrası gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Burak Özçivit’in projeden ayrılmasının ardından yapım “Kuruluş Orhan” adıyla yeni sezonda farklı bir hikayeyle ederken gözler dizinin sevilen oyuncularına çevrilmişti.

EVE GİDEN YOL DİZİSİYLE ANLAŞTI

Yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak edilen Özge Törer’in tercihini Netflix için hazırlanan yeni diziden yana kullandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre genç oyuncu, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstleneceği “Eve Giden Yol” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dizide “Yasemin” karakterine hayat verecek olan Törer’in, hikayede yaşanan büyük bir kazanın ardından hayatı değişen karakterlerden birini canlandıracağı belirtildi.

ÜNLÜ OYUNCULAR DA KADRODA

Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken “Eve Giden Yol” dizisinde Özge Törer’e; Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Halil Babür, Alper Çankaya ve Sennur Nogaylar eşlik edecek.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle şimdiden merak uyandıran dizinin, Netflix’in yeni sezon projeleri arasında öne çıkması bekleniyor.

