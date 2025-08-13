Müzik dünyasının acı kaybı: Münir Nurettin Selçuk’un oğlu vefat etti

27 Nisan 1981’de 81 yaşında hayata veda eden usta bestekâr Münir Nurettin Selçuk’un baterist oğlu Selim Selçuk, 69 yaşında vefat etti. Aynı zamanda usta müzisyen Timur Selçuk’un kardeşi olan Selim Selçuk’un ölümü sanat dünyasını üzdü.

“KAYBININ TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL”

Müzik eleştirmeni ve yazar Naim Dilmener, Selim Selçuk’un vefatını üzüntüyle karşıladığını belirterek, “Selim Selçuk, aramızdan ayrılmış. Gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerdendi. Aykırı ve mükemmelliyetçiydi. Kaybının telafisi mümkün değil ama yaptıkları, birlikte çalıştıklarına öğrettikleri ile müziğimizin önünde yeni yollar açmaya devam etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

SELİM SELÇUK KİMDİR?

Selim Selçuk, Türk müziğinin önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk’un oğlu. Profesyonel olarak bateristlik yaptı ve müzik kariyerini babasının izinden giderek sürdürdü. Aynı zamanda usta besteci ve piyanist Timur Selçuk’un kardeşi. Selim Selçuk, özellikle Türk sanat müziği ve klasik müzik alanlarında önemli katkılar sağladı, müzik dünyasında saygın bir yer edindi.