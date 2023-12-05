Pqueen meme kanseri mi, ne kanseri oldu? TWITCH YAYINCISI PQUEEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

5 Aralık 2023 18:44 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:17

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pqueen kanser mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Açtığı Twitch yayınları ve çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan Pqueen, güleryüzü ve keyifli halleriyle dikkat çeken bir yayıncı. Kasım ayında bir operasyon geçirdiğini açıklayan Pqueen, YouTube kanalından yayınladığı videoda kanser olduğunu açıkladı. Pqueen meme kanseri mi, Pqueen'in sağlık durumu nasıl?

PQUEEN KANSER Mİ, NE KANSERİ?

Twitch yayıncısı Pqueen, YouTube kanalında yayınladığı videoyla meme kanserine yakalandığını, fakat yapılan operasyonun ardından kitlenin alınıp iyileşme sürecine girdiğini açıkladı.

PQUEEN KİMDİR?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara'da doğan ve büyüyen Pqueen, internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atıldı.

İktisat bölümü mezunu olan Pelin, Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimi almıştır. 15 Ekim 2017'de arkadaşlarının desteğiyle Twitch'de yayınlara başlayan Pelin Baynazoğlu, “Pqueen” adıyla 2019 yılının başlarında NoobStar programıyla iyice ivme kazanmış ve Twitch'te fenomen haline gelmiştir.