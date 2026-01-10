Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren Şeyma Subaşı’nın kokain kullandığı ortaya çıktı. Subaşı test sonucunun belli olmasının ardından çektiği videoda “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim. Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında, ABD'de bulunan Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Subaşı, İstanbul'a döndükten sonra gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KOKAİN KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan ve serbest bırakılan Subaşı'nın kan ve saç örneklerinin incelenmesi tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı testlerde, Subaşı'nın örneklerinde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Ayrıca test sonuçlarında kokainin metabolitleri olan benzoilekgonin ve metilekgonin ile ilaç etken maddesi ketamine de rastlandı.

“SAMİMİ BİR TÖVBE SÜRECİNDEN GEÇİYORUM”

Şeyma Subaşı, test sonucu sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini söyleyen Subaşı, şu açıklamada bulundu:

“Herkese sevgiler yine ben. Aslında yazarak okumanın daha iyi olacağını düşündüm ama pek akıcı olmuyor. Sosyal medyadan ne kadar samimiyet geçer bunun aslında farkına varmadım ama hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Aynı zamanda kaderimin ve hayatımın ritminin, benim seçimlerimden olduğunun ve tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptığım her şeyin kendi seçimlerim olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen ben alıyorum. Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim, geçeceğim.”

“YOLUMA SESSİZCE DEVAM ETMEYİ SEÇİYORUM”

“Kendim ve geleceğimle ilgili kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım sağlığım, kızım ve daha fazla inançla, sorumlulukla yaşamak. Zaten hep böyleydi, belki de yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır, yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese, beni anlayışla karşılayanlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Etrafımdaki enerjiyi de anlıyorum, iyi hissettiriyor tabii ki. İsteyen istediği şekilde anlıyor, sosyal medya dünyası. Biz de bunun içine girmişiz belki de.”

