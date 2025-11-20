Ünlüler – All Star kadrosu her geçen gün güçleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026’nın dokuzuncu ünlü yarışmacısının Selen Görgüzel olduğunu duyurdu. Görgüzel’in performansı şimdiden merak konusu oldu.

Survivor 2026 için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı, yarışmanın dokuzuncu ünlü yarışmacısını da sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı’nın açıkladığı son isim, oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel oldu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ünlüler – All Star kadrosuna dahil olan yeni ismin Selen Görgüzel olduğunu belirtti. Ilıcalı, paylaşımında “Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosunda

KADRODA BİRÇOK ÜNLÜ VAR

Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi isimler yer alacağı resmen açıklanmıştı. Selen Görgüzel’in katılımıyla birlikte kadro daha da güçlenmiş oldu.

SELEN GÖRGÜZEL’İN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Oyunculuk ve müzik kariyeriyle tanınan, yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi olan Selen Görgüzel, Survivor’a katılacak isimler arasında en çok dikkat çeken yarışmacılardan biri olarak öne çıktı. Sahne performansları ve televizyon projeleriyle tanınan Görgüzel’in ada şartlarında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.



MELİN ÖZTÜRK

