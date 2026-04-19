Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırılarının ardından televizyon dünyasında peş peşe erteleme kararları alınmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından gözler TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat’a çevrildi. Dizinin yeni bölümüyle ilgili karar ortaya çıktı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen ve can kaybıyla sonuçlanan üzücü olayların ardından bazı televizyon kanalları, dizilerin yeni bölümlerini yayın akışından çıkarma kararı aldı. Bu durum, Teşkilat dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği konusundaki merakı da artırdı.

YAYIN AKIŞINDA YOK

Her pazar akşamı izleyiciyle buluşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Teşkilat dizisinin 178. bölümünün akıbeti netleşti. TRT 1’in 19 Nisan Pazar gününe ait yayın akışında dizinin yer almadığı görüldü.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek olan Teşkilat’ın yerine, yabancı sinema kuşağında “Çin Seddi” filmi izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ise 26 Nisan Pazar akşamı, her zamanki yayın saatinde ekrana gelmesi bekleniyor.

ŞUÇ VE AKSİYON İÇERİKLİ DİZİLERE YAYIN FRENİ

Yaşanan son olayların ardından televizyon sektöründe dikkat çeken bir değişim süreci başladı. Şiddet içerikli yapımlara yönelik artan eleştiriler üzerine hem yapımcı şirketler hem de reklam verenler harekete geçti.

Bu kapsamda “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi suç ve aksiyon türündeki dizilerin yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi. Alınan karar doğrultusunda bazı yapımlarda yer alan şiddet sahnelerinin azaltılacağı, bazı projelerin ise senaryolarının yeniden ele alınacağı ifade edildi.

Bu gelişmeler nedeniyle söz konusu dizilerin yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

