TLC’nin dikkat çeken programlarından ‘My Strange Addiction’, yaklaşık 15 yıl aranın ardından yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Tamamı yeni hikayelerden oluşan sezon, tuhaf takıntılarla yaşayan kişileri konu alacak.

İlk kez 2010 yılında yayınlanan My Strange Addiction, beş sezon boyunca izleyiciyle buluşmuş ve sıra dışı bağımlılıklarıyla dikkat çeken birçok ismi ekranlara taşımıştı. TLC, programın geri dönüşünün uzun süredir izleyiciler tarafından talep edildiğini belirtti.

GÜNDE 1 KİLO ÇİĞ ET TÜKETİYOR

Gelecek ay başlayacak yeni sezonun ilk bölümünde, Florida’da yaşayan ve günde yaklaşık bir kilogram çiğ et tükettiğini söyleyen Wendy’nin hikayesi yer alacak. Wendy’nin bu alışkanlığını nişanlısının ailesine açıklamasının ardından, sağlık riskleriyle ilgili endişeler gündeme geliyor.

Tuhaf bağımlılıklar ekranda: Yemeklerini burnundan çeken de var, böcek yiyen de

YEMEKLERİNİ BURNUNDAN ÇEKİYOR

Sezonun açılış bölümünde ayrıca, gençlik yıllarında başladığı “hacim kazanma” alışkanlığı dolayısıyla 163 kiloya ulaşmasına neden olan vücut geliştirici Craig ve üniversite yıllarında girdiği bir iddia sonrası yemeklerini çiğnemeyi bırakan, burnundan çeken Kathryn’in hikayeleri de ekrana gelecek.

ONA GÖRE BÖCEK YEMEK ZARARSIZ!

Yeni sezonda yer alan diğer isimler arasında haftada birden fazla makyaj ürünü tükettiğini söyleyen Anthony, böcek yemenin zararsız olduğunu savunan Carlos ve çocukluk travmalarıyla başa çıkmak için her gün ot yiyen Kaylyn bulunuyor.

SİLİKON ÇUBUK YEMEKTEN HOŞLANIYOR

Programda ayrıca evinde 100’den fazla yılan besleyen Socratis; 35 yaşında olmasına rağmen başparmak emme alışkanlığını sürdüren Tajah ve sıcak silikon çubukları yemekten hoşlandığını söyleyen bir kadın gibi sıra dışı hikayelere de yer verilecek.

My Strange Addiction, 7 Ocak’ta TLC ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.

