Geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak’ın, vefatından sadece iki gün önce kuzeni Ercan Konak’a gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Mesajda, kendi mezar yerini çok sevdiğini belirten sanatçı, sözleriyle şaşırttı.

AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ

31 Mart 2025’te Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sanatçı, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.

Volkan Konak’ın son mesajı ortaya çıktı! Mezarlık detayı dikkat çekti

VEFATINDAN ÖNCE KUZENİNE DUYGUSAL MESAJ

Konak’ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak’a gönderdiği mesaj, sanatçının mezarına duyduğu sevgiyi ortaya koydu. Ercan Konak, Volkan Konak’ın mezar yerini çok sevdiğini belirterek, kendisine yolladığı mesajı paylaştı.

“RUHUMU MEZARLIKTA TERBİYE ETTİM”

Ercan Konak, “Babam vefat etmişti, bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Mezarlığın göründüğü bir fotoğraf çektim ve Volkan ağabeye gönderdim. Mezarı çok seviyordu” dedi.

Volkan Konak'ın mesajında, kendi mezar yerinden söz ederek şunları yazdığını açıkladı:

“Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin mezarlara iyi bakıyor, oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun...”

