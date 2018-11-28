Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler 43. bölüm izle, Ufak Tefek Cinayetler son bölüm full tek parça izle, UTC 43. son bölüm izle... Kadrosunda birbirinden yıldız isimleri barındıran Ufak Tefek Cinayetler, 27 Kasım akşamı 43. bölümü ile ekranlara geliyor! Bu hafta Şükran Ovalı'nın dahil olacağı dizide izleyicileri ne gibi olaylar bekliyor merak ediliyor. Son bölümlere Merve'nin yokluğu ve Arzu'nun ölümü damga vurmuştu. Merve'nin geri dönmesi ile diziye yeniden hareket geleceği düşünülüyor. Serhan'dan boşanmaya karar veren Merve, Kerim'le yeni bir yola mı girecek? Ufak Tefek Cinayetler 41. bölüm izle, UTC son bölüm izle, Ufak Tefek Cinayetler 43. son bölüm full tek parça izle gibi merak edilen konulara dair detaylar haberimizde

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. BÖLÜM İZLE (UTC SON BÖLÜM İZLE)

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. BÖLÜM NELER OLACAK?

Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER PUHU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Eşrefpaşa ve Bahçelievler'de geçti. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu ve Fevzi Çakmak Ortaokulunu tamamladıktan sonra liseyi Göztepe'de okudu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi gördü.

2002 yılından itibaren Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis gibi çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 2012 tarihinde Orhan Kemal’in romanından uyarlanmış Kötü Yol isimli dizide başrol oynama başarısını gösterdi. 2014 tarihinde ise Şeref Meselesi dizisinde Derya rolü ile ekranların karşısına çıktı.