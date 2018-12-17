Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 64. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 64. son bölüm Star TV izle, Söz 65. bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 17 Aralık Pazartesi akşamı 64. yeni bölümü ile Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor! Diziseverlerin vazgeçilmez dizisi Söz, 3. sezona kadrosunu güçlendirerek başlamıştı. İddialı konusu ve oyuncuları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, yoluna Deniz Baysal, Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimlerle devam ediyor. Yeni isimlerin hareket getirdiği dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 64. bölümde neler olacak? Söz dizisi 64. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz 65. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ 64. BÖLÜM İZLE (SÖZ 64. SON BÖLÜM İZLE)

SÖZ 64. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçtiğimiz hafta alınan kararla Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler. Yukarıda paylaştığımız link ile Söz dizisine ulaşabilirsiniz.

SÖZ 65. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - Fragman yayınlandığında burada ulaşabilirsiniz -

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canını zor kurtaran Tarık, Yavuz’dan intikam almak için başka yollar aramaktadır. Ama karşısında Derya’yı görünce geri çekilme vaktinin geldiğini anlar. Çünkü Derya Yavuz’un vurulmasında onun parmağı olduğuna inanmaktadır.

Tarık’ın geri çekilmesi Sami’nin görevi devraldığı anlamına gelmektedir. Yavuz ise bu karşılaşmadan memnundur. Çünkü Sami ve ekibinden hesap sorma vakti gelmiştir.

Karabatak, bombalı saldırının faili Şero’nun peşindedir. Ama tam yakalayacağı sırada Şero’nun Dragan’la birlikte yaptığı saldırı planını öğrenir. Artık kendini açık etmeden bu planın detaylarını öğrenmek zorundadır. Ama Şero’nun peşini de bırakmaya niyeti yoktur.

Tim, Karabatak’tan gelen haberle harekete geçer. Hem Karabatak’ı almak hem de Dragan’ın planını engellemek için hazırladıkları tuzak Şero’nun son anda karar değiştirmesiyle Karabatak için hayati bir riske dönüşür.

SÖZ GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.