Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Gülperi 16. bölüm yeni fragmanını aşağıdaki linkten izlyebilirsiniz.

GÜLPERİ 15. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülperi 15. son bölümde olaylar şöyle gelişecek; Şeyma ve Kadir’in boşandığı, Seyit ve Gülperi’nin konuşmalarını duyan Hasan’ın deliye döndüğü tanıtımda Bedriye, duyduğu sesle irkiliyor. Çalıştığı apartmana taşınan Kadir’e karşı sinirlerine hakim olamayan Gülperi, Kadir’in “Sana yakın olmak istiyorum!” sözleriyle neye uğradığını şaşırırken, Yakup Taşkın’ın tutuklanması dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Gülperi, Seyit’in teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, konuşulanları duyan Hasan’ın Seyit’e tepkisi çok büyük olur. Eyüp’ün geri dönüşü ise Taşkın ailesindeki bütün dengeleri değiştirir.

Şeyma’yla boşanan Kadir, Artemis ve kendisine yeni bir hayat kurmak için çabalar. Kadir bir yandan Artemis’in bu süreçten etkilenmemesi için elinden geleni yaparken, bir yandan bir yandan da Gülperi’ye beklenmedik bir sürpriz yapar. Hasan, Bedriye’nin okulda başına gelenleri öğrenip kardeşinin sorununu çözmeye çalışırken, Bedriye babasının karşısına çıkmasıyla birlikte bambaşka bir ruh haline bürünür. Gülperi geçmişin bilinmezleriyle hiç beklemediği bir anda yüzlemek zorunda kalacaktır. Başka hangi gelişmelerin yaşanacağı ilgiyle izlenen Gülperi 15. son bölümde... Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Can’ın velayetinin Yakup’a verilmesiyle yıkılan Gülperi, Can’ı geri kazanmak için gece gündüz demeden çalışmak için büyük bedeller ödemeye hazırdır. Hasan ise mahkemede Gülperi’yle ilgili duyduklarının etkisiyle ondan yine uzaklaşır. Kadir yaptıklarına daha fazla dayanamadığı Şeyma’nın önüne boşanma protokolünü yeniden sürer. Anne ve babasının boşanmasına tepkili olan Artemis ise Şeyma’nın Yakup’un avukatı olduğunu öğrenmesiyle bir kez daha yıkılacaktır. Bedriye’nin başı Damla yüzünden yine derde girerken, Can bir daha annesi ve kardeşlerini göremeyeceğinden korkar. Seyit ise Gülperi’nin karşısına Can’ı geri alabilmesi için beklenmedik bir teklifle çıkagelir. Şaşkına dönen Gülperi’yi yeni sürprizler beklemektedir.