Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 65. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 65. son bölüm Star TV izle, Söz 66. bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 24 Aralık Pazartesi akşamı 65. yeni bölümü ile Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor! Diziseverlerin vazgeçilmez dizisi Söz, 3. sezona kadrosunu güçlendirerek başlamıştı. İddialı konusu ve oyuncuları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, yoluna Deniz Baysal, Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimlerle devam ediyor. Yeni isimlerin hareket getirdiği dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 65. bölümde neler olacak? Söz dizisi 65. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz 66. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ 65. BÖLÜM İZLE (SÖZ 65. SON BÖLÜM İZLE)

SÖZ 65. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçtiğimiz hafta alınan kararla Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler. Yukarıda paylaştığımız link ile Söz dizisine ulaşabilirsiniz.

SÖZ 66. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - Fragman yayınlandığında burada ulaşabilirsiniz -

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bombalı saldırının faillerini yakalamak için kendi hayatını feda eden Karabatak, ölümle burun burunadır. Tim onu kurtarmak için son bir hamle yapar ama bu hamle Karabatak’ı kurtarmaya yetmez. Teröristlerin eline geçen Karabatak’ın kimliği deşifre olmuştur.

Tim ve Erdem Karabatak’ı aramaya devam ederken, bölgede giderek hakimiyetini büyüten Dragan Karabatak’ın ele geçirildiğini öğrenir.

Yavuz, Sami ve ekibini köşeye sıkıştırmıştır. Sami bu durumdan kurtulmak için Yavuz’un en zayıf yanına saldıracaktır. Turan ve Kopuk’a…

Yavuz, Sami’nin adamlarından birinin gizli bir mekânı olduğunu öğrenir. Mekana düzenlediği baskınla Sami’ye bir adım daha yaklaşmanın fırsatını bulacaktır. Bu yakınlık ona Karabatak hakkında önemli bir istihbarat getirecek ama Turan ve Kopuk’un uğramak üzere olduğu saldırıya yetişmesine de engel olacaktır.

SÖZ GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Canını zor kurtaran Tarık, Yavuz’dan intikam almak için başka yollar aramaktadır. Ama karşısında Derya’yı görünce geri çekilme vaktinin geldiğini anlar. Çünkü Derya Yavuz’un vurulmasında onun parmağı olduğuna inanmaktadır.

Tarık’ın geri çekilmesi Sami’nin görevi devraldığı anlamına gelmektedir. Yavuz ise bu karşılaşmadan memnundur. Çünkü Sami ve ekibinden hesap sorma vakti gelmiştir.

Karabatak, bombalı saldırının faili Şero’nun peşindedir. Ama tam yakalayacağı sırada Şero’nun Dragan’la birlikte yaptığı saldırı planını öğrenir. Artık kendini açık etmeden bu planın detaylarını öğrenmek zorundadır. Ama Şero’nun peşini de bırakmaya niyeti yoktur.

Tim, Karabatak’tan gelen haberle harekete geçer. Hem Karabatak’ı almak hem de Dragan’ın planını engellemek için hazırladıkları tuzak Şero’nun son anda karar değiştirmesiyle Karabatak için hayati bir riske dönüşür.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.