Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vuslat 2. bölüm izle, Vuslat son bölüm izle, Vuslat TRT canlı izle... TRT 1 ekranlarında geçen hafta ilk bölümü ile izleyiciyle buluşan Vuslat, 14 cak Pazartesi akşamı 2. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde dükkânını yanarken gören Faik hastaneye kaldırılır. Yalçın, yangının kundaklama olduğunu öğrenir... Vuslat 2. bölüme dair detaylar sizlerle...

VUSLAT 2. BÖLÜM İZLE, SON BÖLÜM İZLE TRT

Vuslat 2. bölümü izlemek için tıklayınız - 14 Ocak 20.00-

VUSLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dükkânını yanarken gören Faik hastaneye kaldırılır. Yalçın, yangının kundaklama olduğunu öğrenir. Fırat’ın karanlık kimliği ortaya çıkmaya başlar. Hasibe’yle ilgili gizemli bir gerçek ortaya çıkar. Nehir, Aziz ve Perihan arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Faik’in herkesten sakladığı borcu aileyi karıştırır. Kerem, Aziz’e açtığı gizli savaşı sürdürürken, Aziz, Salih’le ilk defa karşılaşır. Perihan evde otoritesini sağlamakta zorlanırken, holdingte işler karışır. Aziz’in büyük doğum günü partisinde herkesi büyük bir sürpriz bekler.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor. Aziz, önemli bir iş anlaşmasını yürütürken üvey kardeşi Kerem’le gerilim yaşıyor. Feride, babasıyla ilgili endişeliyken kardeşi Fırat’la ilgili bir gerçeği öğreniyor. Salih, kadim bir bilgelik oyununu mahalleliye tanıtıyor. Feride’nin babası Faik acı bir olayla karşılaşıyor.