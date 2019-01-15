Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur fragman izle! Çukur 2. sezon 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur 49. yeni bölüm izlemek için doğru adrestesiniz. Çukur yeni fragman, Çukur 49. yeni bölüm fragmanı youtube izle, Çukur 2. sezon 16. bölüm fragmanı izle gibi aramaları sizler için derledik. Peki Çukur 49. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? Yamaç’ın vurulmasıyla perişan olan İdris’in gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede “Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor. Yamaç öldü mü, Yamaç’ı kim vurdu sorularının cevabı beklenirken, Metin’le dertleşen Medet’in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekiyor. Çukur yeni bölümünde büyük heyecan oluşturacak gibi. Haftalar sonra ekrana dönen Çukur yeni fragmanı ile nefesleri kesti. Çukur 49. yeni bölüm fragmanı youtube izle. Çukur'da heyecan dorukta. Herkes pazartesiyi iple çekiyor. Bizde izleyicinin heyecanı gidermek için Çukur yeni fragmanını sizlere sunduk. İşte Çukur fragman izle, Çukur yeni fragman youtube izle, Çukur 2. sezon 16.bölüm fragmanı izle, Çukur 49. yeni bölüm youtube izle, Çukur son fragmanı, Çukur fragman show tv....

Çukur fragmanı yayınlandı

Çukur 2. Sezon 16. Bölüm Fragmanında yine heyecan dorukta. Çukur yeni fragmanda neler yaşanacağı merak konusu olurken 'Çukur 2. Sezon 16. Bölüm Fragmanı İZLE : Çukur 49. Yeni Bölüm Youtube İZLE | Yamaç Vuruldu...' başlıklı haberimizde sizlere Çukur yeni fragmanı sunduk...

Çukur 49. yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?



Çukur 49. yeni bölüm fragmanı; Yamaç’ın vurulmasıyla perişan olan İdris’in gözyaşlarına hakim olamadığı sahnede “Yamaç’ımı vurmuşlar!” sözleri izleyenleri derinden etkilerken, kardeşinin vurulduğunu öğrenen Cumali intikam yemini ediyor. Yamaç öldü mü, Yamaç’ı kim vurdu sorularının cevabı beklenirken, Metin’le dertleşen Medet’in “Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyormuş!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’ın yaşam savaşı verdiği, Selim’in Cumali’ye sert çıktığı, Çukur’da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Çukur 48.bölümde neler yaşandı?

Çukur 2. Sezon 15. Bölümünde (Çukur 48. Bölüm); ‘Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.