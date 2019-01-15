Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halka ilk bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu büyük ilgi topluyor. Serkan Çayoğlu ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı dizi, 15 Ocak Salı akşamı ekranlara gelecek. Fragmanları ve oyuncuları ile merak uyandıran dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler 'Halka 1. bölüm izle, Halka ilk bölüm izle, Halka ilk bölüm full tek parça izle' gibi konuları araştırıyorlar. Diziyi izlemek isteyenler için detaylar haberimizde

HALKA 1. İLK BÖLÜMÜ İZLE (HALKA İLK BÖLÜM FULL İZLE)

Halka dizisinin ilk bölümünü izlemek için tıklayınız - 15 Ocak 20.00 -

HALKA 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaan Karabulut, bir süre önce tuzağa düşürülmüş, hapis cezası almıştır. O gün Kaan’a, nerden geldiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. İçinde, Kaan’ın babasının cinayetini gösteren dijital kayıtlar vardır. Polis Kaan’a bir teklifte bulunur. Eski bir kabadayı olan İlhan Tepeli’nin yanında çalışır, polise bilgi verirse hem özgür kalacak hem de babasının katillerinin yakalanmasını sağlayabilecektir. Kaan kararsız kalır. Cihangir, İlhan Tepeli’nin oğludur. Babası ile çalışmaktadır. İki genç adamın yolları, Halka adlı şebekenin tekinsiz dünyasında kesişir.

HALKA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İki genç adam, birbirinden farklı iki insan, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşırlar. Uzakta kalan ve peşlerini bırakmayan bir geçmişin ardına düşerler. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını sorarlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu bir hayatın içindedirler. Adını bilmedikleri, dehşetli yüzünü günbegün tanıdıkları Halka’yla karşı karşıya gelirler.

Halka, gün yüzüne çıkmayan tekinsiz bir suç örgütü. Güç ve paranın olduğu her yerde perde arkasında kendini hissettiren, onlara yön veren kanundışı bir oluşum. Başarmak için her yolu deneyen bir şantaj ağı. Halka, dur durak bilmeyen bir serüvenin, bu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan iki gencin hikâyesi... Kanayan ve kanadıkça acıtan bir mazi... Kaan ve Cihangir’in yeryüzünden intikamı...

HALKA OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Hande Erçel

Kaan Yıldırım

Hazal Subaşı

Ahmet Mümtaz Taylan

Nazan Kesal

Burak Sergen

Funda İlhan

Umut Karadağ

Erdal Yıldız

Dilan Telkök

Banu Fotocan

Serhat Midyat

Okday Korunan

Şehsuvar Aktaş

Melih Çardak

Deniz Hamzaoğlu

Uğur Taşdemir