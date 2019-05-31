Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızım 34. bölüm izle, Kızım final bölümü TV8 izle, Kızım dizisi final izle, Kızım 34. bölüm tv8 full tek parça izle... Sezonun en çok beğeni toplayan dizilerinden olan Kızım, 31 Mayıs akşamı 343. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Öykü ile Demir'in hikayesini konu alan dizinin finalinde neler olacak? Kızım dizisinin son bölümüne dair merak edilenler haberimizde! Kızım 34. bölüm izle, Kızım TV8 son bölüm izle, Kızım dizisi reyting oranları, Kızım 34. final bölüm izle gibi merak edilen tüm detaylar haberimizde!

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KIZIM DİZİSİNİN KONUSU

Öykü(Beren Gökyıldız) 8 yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince daha önce hiç görmediği babası Demir’i bulmak zorunda kalır.

Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir (Buğra Gülsoy); Öykü’nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak Demir, o gün tanıştığı Öykü’yle yaşamayı istememektedir... Demir ve ortağı Uğur (Tugay Mercan) bir yandan Öykü’den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler.

Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan (Leyla Lydia Tuğutlu) ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü’nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI

Leyla Lydia Tuğutlu (Candan Hoşgör)

29 Ekim 1989 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, İlkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Es-Es dizisinde İrem karakteri ile tattı. Ardından pek çok dizi ve film projesinde yer alan Tuğutlu, Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

Beren Gökyıldız (Öykü)

2009 yılında dünyaya gelen ekranların minik yıldızı Beren Gökyıldız, İlköğretim düzeyinde eğitimine devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi ile edinen Beren, sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Çocuklardan oluşan kadrosu ile komedi skeçlerine yer veren program Güldüy Güldüy Show’da yer almıştır. 2017 yılına gelindiğinde Cansu Dere, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı Anne dizisinde başrol oynamıştır. Ekranların en genç yeteneklerinden biri olan Beren Gökyıldız, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Kızım adlı projede Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolü paylaşacaktır.

Buğra Gülsoy (Demir)

22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı.

Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandıran Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1’de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, daha sonra Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır.