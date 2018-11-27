Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



AK Parti ile MHP arasında yürütülen yerel seçim iş birliği görüşmelerinde önemli mesafe alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak Meclis grubu toplantısında aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 20 ilin adayını açıklayacak. Hafta sonu açıklanan 40 ille birlikte AK Parti’nin 60 ildeki belediye başkanı belirlenmiş olacak. MHP’nin adayının desteklenmesi ihtimali olan il veya iller ile AK Parti’nin İstanbul adayının açıklanmasının ise Erdoğan’ın Güney Amerika seyahati dönüşüne kalacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılacak grup toplantısında AK Parti’nin Ankara, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı ve Afyonkarahisar belediye başkanı adaylarını açıklayacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın aday olmasına kesin gözüyle bakılan İstanbul’un açıklanacak iller arasında yer almaması AK Parti kurmayları tarafından; “Sayın Yıldırım’ın aday olması durumunda Meclis başkanlığı görevini yürütüp yürütmeyeceği konusunda değerlendirme yapılacak. Etik olarak, bu görevi yürütmesi doğru bulunmuyor, bu nedenle istifası gündeme gelecek. Bu durumda yeni Meclis Başkanı seçimi takvimi söz konusu olacak. Tüm bunlar da değerlendirilip, kararlaştırıldıktan sonra, Yıldırım’ın İstanbul adaylığı ayrı bir törenle duyurulacak” şeklinde açıklandı.



OSMANİYE İLE SINIRLI KALABİLİR

Kulislerde, Adana, Osmaniye ve Mersin’de AK Parti’nin aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyeceği konuşulmasına rağmen, bunun Osmaniye ile sınırlı kalabileceği, ancak Ankara ve İstanbul’un bazı ilçelerinde MHP adayının desteklenmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. AK Parti’nin ‘fedakârlık’ yapacağı il veya illerin Erdoğan’ın yurtdışı dönüşünde, MHP lideri Bahçeli ile yapacağı görüşmeden sonra kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.

ADAY DAYATMASI OLMAYACAK

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde yapılacak iş birliğinin ana ilkeleri de belirlendi. Edinilen bilgilere göre, her iki parti birbirine ‘aday dayatması’ yapmayacak ve kim aday gösterilirse gösterilsin, diğer parti buna itiraz etmeyecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli de, bunun işaretini hafta sonu yaptığı açıklamada “AK Parti’nin adayları kim olursa olsun, Ankara, İstanbul ve İzmir’de şehirde desteğimiz tam olacaktır” sözleri ile vermişti. AK Parti kaynakları da “Biz MHP’nin çıkardığı adaylara karışmayacağız, onlar da bizimkine. Karşılıklı fedakârlık ve centilmenlik olacak. Doğal olarak AK Parti’nin aday çıkarmaması gündeme gelecek ama bu dar kapsamlı olacak. İl düzeyinde de ilçe düzeyinde de fedakârlık yapacağımız yerler var. Yapacağımız iş birliği bazı bölgelerde rahat bir seçim dönemi geçirmesini sağlayacaktır” dedi