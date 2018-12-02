Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Hem kamudan, hem de siyasi parti teşkilatlarından çok sayıda isim adaylık için istifa etti. Özellikle AK Parti’de 200’ün üzerinde ilçe başkanının belediye başkanı veya belediye meclis üyeliği adaylığı için istifa ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Haydar Ali Yıldız, TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy da adaylık için istifa eden isimler arasında bulunuyor. Yıldız’ın AK Parti Beyoğlu belediye başkan adayı, Arısoy’un Zeytinburnu, Turan’ın ise Fatih belediye başkan adayı gösterileceği belirtiliyor.



KURULLARDAN İSTİFA

Daha önce ismi İzmir büyükşehir belediye başkana adayı olarak açıklanan Nihat Zeybekçi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulundan, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı gösterilen Hayrettin Güngör de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulundan istifa etti. Kamu kurumlarının bazı il müdürleri ve hastane başhekimleri de adaylık için istifa etti. Bazı oda başkanlarının da istifa eden isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Daha önce AK Parti’nin açıkladığı belediye başkan adaylarından Van Valisi Murat Zorluoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rasim Arı da görevlerinden istifa ettiler.

Öte yandan, AK Parti’nin ilçe başkanlarından da çok sayıda adaylık istifası oldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’de il-ilçe yönetimlerinde görev alan 200’ün üzerinde ismin belediye başkanı veya belediye meclis üyeliği adaylığı için istifa ettiği belirtildi.