Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugüne kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanları arasında başbakanlar arasında ülkemizin şehirlerini şahsım kadar çok ziyaret eden, vatandaşlarımızla neredeyse çok sık iç içe olan bir başka kişi bulamazsınız. Çünkü biz milletin iradesinin üzerinde irade tanımıyoruz. Çünkü biz içinizden çıktık sizinle beraberiz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

''CHP BU İŞTEN ANLAMAZ''

Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle birlikte yürüyoruz. Allah nefes verdiği sürece bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz. Belediyecilik AK Parti'nin işidir, CHP falan bu işten anlamaz. Ben İstanbul'u kimden aldım? CHP'den aldım. İstanbul susuzdu çöp dağları vardı hava kirliliği tavan yapmıştı.

''İZMİR'İ DE ALACAĞIZ''

İzmir'de bile susuzluk vardı. İzmir'in su sorununu da biz Devlet Su İşleri olarak çözdük. Baraj yapmak büyükşehir belediyelerinin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız.

''ÖNÜMÜZDE İYİ GÜNLER VAR''

CHP demek çöp, susuzluk, hava kirliliği, yolsuzluk, yasaklar demektir. İşte biz bunları kaldırdık. Önümüzde iyi günler var.

''MUHTEŞEM MİLLET KIRAATHANELERİ AÇIYORUZ''

2 tane dev proje dedim. Bunlardan biri Millet Bahçeleri'ydi. İstanbul'da 5 önemli Millet Bahçesi'nin açılışını yaptık. Oralar muhteşem oldu. Bir de millet kıraathaneleri dedim. Şu anda muhteşem millet kıraathaneleri açıyoruz. İçinde çay kahve kek hepsi ücretsiz ikram ediliyor. CHP 'AK Parti kumarhane açıyor' dedi. Yakışmıyor ama dervişin zikri neyse fikri oldu derler ama o derviş değil bunlar. Kıraathane okuma evi okuma yeri manasını bilmiyor. Bu kıraathanelerde gençlerimiz derslerini çalışacak kitabını okuyacak çayını da kahvesini de kekini de orada bulacak. Bu bir lütuf değil devletin milleti ile kaynaşması demektir.

''TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ HERKES TARAFINDAN GÖRÜLÜYOR''

Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor sadece ana muhalefet partisi bu gerçekleri kördür sağırdır ve laldir. Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz duydun mu?

''AÇTIKLARI ÇUKURLARI KENDİLERİNE MEZAR EDECEĞİZ''

Sincar'a girdik Karaçok'a girdik uçaklarımız PKK teröristlerine oralara mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım. Unutma Bay Kemal o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla yola devam et biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik geldik. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız. Çıkmışlar parlementoda bize akıl veriyorlar arkadaşlarımızı vurdular. Sizin arkadaşlarınız değil mi vatandaşları birbirine kırdıran. Kürt kardeşlerimi sokağa dökenler bunlar değil miydi? Bir tanesi içeride yatıyor çıkması lazım diyorlar. Adaletin gereği neyse onun bedelini ödeyecek.''