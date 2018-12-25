Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi kabul edildi. İmkanları en iyi şekilde kullanarak Türkiye’yi şahlandırmaya devam edeceğiz.

Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Milletimizden topladığımız vergileri milletimize sunmayı esas alıyoruz. AK Parti iktidarları öncesinde her 100 liranın 86 lirası faiz ödemelerine gidiyordu. Bu rakam 10 liraya kadar düşürüldü. Bütçemizin 10 lirasını faize, 90 lirasını milletimize harcıyoruz.

Hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Ağustostan bu yana döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi. İhracat yüzümüzü güldürüyor. Yıl sonu 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Cari açık azalıyor. Gelişmeler bize sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı ifade ediyor.

2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Ana kalemleriyle baktığımızda bu gerçeği daha iyi görebiliriz. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız bütçeyi, yüzde 17’sine denk gelen 161 liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimize ve İl Özel İdarelerimize 93,6 milyar lira aktarıyoruz.

Ana muhalefetin sözcüsü çıkmış konuşuyor. ‘Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlalarını satıyor’ diyor. Ben rakamları açıklıyorum. Bunlar bütçede, sen hayali bütçeden konuşuyorsun.

Tasarruf sürdürülebilir büyümenin temel şartlarından biridir. Bireysel emeklilikteki katılımcı sayısı milyona ulaştı.

2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek.

Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazda da yüzde 10’da indirime gidiyoruz.

Bölgesel istihdam teşvikini 1 yıl daha uzatıyoruz. 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 12 ay olarak devam edecek.