Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Çipras’ın ikinci durağı ise Heybeliada Ruhban Okulu oldu. Ruhban Okulu’nu ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olan Aleksis Çipras, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine de katıldı. Çipras’a bu ziyaretlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemli alanlardan birisi olan ve 25 yıldır süren Batı Trakya’daki “seçilmiş” ve “atanmış” müftü karmaşası Çipras’ın Türkiye ziyaretinde tekrar gündeme geldi. Yunanistan’ın tayin ettiği “atanmış” müftüler, hiçbir zaman Türk azınlık tarafından kabul edilmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çipras’a “Gelin şu izi çözün” çağrısında bulundu. Konuyu yakından takip eden, AK Parti eski milletvekili Rifat Sait’e sorduk. Sait şunları söyledi: Yunanistan müftüler konusunda samimi değil, oyalıyor. Çipras Türkiye’ye geldi, konuştu. Güzel ama icraat yok. AB ülkelerinin başkentlerinde cami olmayan tek yer Atina’dır. Hâlâ Atina’daki cami tamamlanmadı. Yunanistan sözünde durmuyor. Bu meselenin bir an önce çözülmesi lazım.